«أطباء الإمارات» تدشن 20 عيادة متنقلة ومستشفى في 10 دول

أبوظبي: ”الخليج 365”

تزامناً مع يوم الطبيب العالمي الذي يصادف الـ 30 من مارس/ آذار من كل عام، دشنت مبادرة أطباء الإمارات عشرين عيادة متنقلة ومستشفى متحركاً لتشغيلها في 10 دول بالعالم، في بادرة غير مسبوقة تهدف إلى تقديم حلول صحية سريعة لتغطية الاحتياجات الصحية في المناطق المنكوبة أو البعيدة عن المدن، ولتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للفقراء بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة.

وتأتي مبادرة أطباء الإمارات العالمية استكمالاً للمبادرات السابقة التي تم خلالها تدشين العديد من العيادات والمستشفيات المتنقلة، بهدف استقطاب وتمكين وتكريم الأطباء وبخاصة العاملون في خط الدفاع الأول، من خلال العديد من الفعاليات أبرزها اعتماد يوم الطبيب الإماراتي، وتخصيص جائزة الطبيب الإماراتي، وتنظيم ملتقى أطباء الإمارات، وحملات أطباء الإمارات في شتى بقاع العالم تحت شعار على «خطى زايد» وفي إطار مبادرة «لا تشلون هم».

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس إمارات العطاء، رئيس أطباء الإمارات، أن سلسلة العيادات والمستشفيات المتحركة عبارة عن حافلات مجهزة وفق أعلى المستويات تم تدشينها في عشر دول، بإشراف أطباء متطوعين في برنامج القيادات الإنسانية الشابة، مشيراً إلى أن مبادرة أطباء الإمارات تحرص على تبني المبادرات المبتكرة والتي تساهم بشكل فعال في تخفيف معاناة الفقراء في شتى بقاع العالم انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي أرسى مبادئ الجود والعطاء في قلوب أبناء دولة الإمارات بحبه ورعايته لهم، وإيمانه بأن الإحساس بخدمة المجتمع هي خصال متأصلة داخل كل إنسان.

وأكد أن مبادرة العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة تأتي استكمالاً للمبادرات الإنسانية العالمية لمبادرة أطباء الإمارات في شتى بقاع العالم منذ تأسيسها عام 2000 والتي استفاد منها ما يزيد على 26 مليون شخص وأجرت ما يزيد على 20 ألف عملية قلب للأطفال والنساء والمسنين، انطلاقاً من النهج الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان يحرص على أن تكون الإمارات في مقدمة الدول عالمياً التي تمد يد العون والمساعدة لإغاثة المرضى في شتى بقاع العالم، ويسير على النهج ذاته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني التخصصي وتمكين الشباب لخدمة المجتمعات من خلال تبني مبادرات إنسانية مستدامة.