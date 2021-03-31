شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يقترح زيادة ضرائب الشركات إلى 28% لتمويل خطة تريليونية للبنية التحتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء عن خطة لاستثمار 2.25 تريليون دولار على مدى ثماني سنوات في البنى التحتية الوطنية مع تركيز على النقل كما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.

وسيعرض بايدن خطته في خطاب يلقيه في بيتسبرغ مع رصد 620 مليار دولار لتحديث شبكة النقل في البلاد بما يشمل 32 ألف كلم من الطرقات السريعة والطرقات العادية. وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية إن الخطة «ستخلق ملايين الوظائف ذات المردود الجيد، وستعيد بناء البنى التحتية في بلادنا».

وسيقترح الرئيس الأميركي رفع ضرائب الشركات من 21% الى 28% لتمويل خطته الطموحة.

وقال المسؤول الكبير إن «الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة» في ذلك.

وكان البيت الأبيض أكد أن الرئيس سيعلن تفاصيل بشأن كيفية تمويل خطة تتراوح قيمتها من 3 إلى 4 تريليونات دولار لمعالجة حاجات البنية التحتية للولايات المتحدة، وهو مقترح من المرجح أن يتضمن زيادات في الضرائب.

وسيحدد بايدن الخطوط العريضة للخطة، التي تهدف إلى إعادة بناء طرق وجسور وأيضا التصدي لتغير المناخ وقضايا تتعلق بالسياسات المحلية مثل التفاوت في الدخل، في كلمة سيلقيها في بتسبرج بولاية بنسلفانيا.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين «الرئيس لديه خطة لإصلاح البنية التحتية لبلدنا... ولديه خطة لتمويلها.»

ولم تذكر ساكي في حينه تفاصيل، لكن خبراء اقتصاديين ومحللين يقولون إن المقترح قد يتضمن أكبر زيادة إجمالية في الضرائب في عقود. وأثناء حملته قبيل انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني 2020، اقترح بايدن إلغاء خفض لضرائب الشركات وزيادات في الضرائب على الأثرياء.

واستبعد بايدن في السابق زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار. ودعت أصوات في حزبه الديمقراطي إلى «ضريبة على الثروة». (وكالات)