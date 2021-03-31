شكرا لقرائتكم خبر عن «أشغال الشارقة» تنجز أعمال الصيانة في المركز الثقافي ومكتبة دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أعمال صيانة في بعض مرافق مبنيي المركز الثقافي ومكتبة دبا الحصن، وذلك بحسب تصريح المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأفرع بالدائرة.

وأضاف، أجرت الدائرة التعديلات المناسبة في المركز الثقافي، بما في ذلك تهيئة وصيانة الأرضيات وصيانة المباني لممارسة نشاطها لتصبح جاهزة للعمل، بحيث تخدم هذه المشروعات واقع العمل وتوفر بيئة مريحة لمرتادي المركز والمكتبة والموظفين لمزيد من العطاء.

وتأتي الأعمال انطلاقاً من حرص الحكومة على توفير كافة السبل المناسبة لتوفير المكان والظروف المواتية للعاملين ومرتادي المكتبة لتقديم الأفضل.

وأكد أن بيئة المراكز الثقافية والمكتبات في الإمارة عالية الجودة والمنشآت الخاصة بالقطاع العلمي، تعد ضمن قائمة اهتمامات الدائرة بالغة الأهمية لكونها تشكل لبنة أساسية لرسالة الثقافة التي تحمل لواءها الإمارة، لذا أولت الدائرة هذا الأمر أهمية بالغة وجعلته ضمن خططها التطويرية بما يناسب مكانة الإمارة العلمية ذات الطراز الرفيع.

وركز ابن يعروف على أهمية الدور الذي تقوم به الدائرة في دعم مبادئ ومعايير الاستدامة والتركيز على صيانة المباني باعتبارها أهم جوانب الاستدامة وحرصها على ابتكار واتباع معايير عالمية متميزة لتطبيقها بما يضمن تعزيز مكانتها الحديثة وتأكيد دورها التنموي في مجال التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، أوضح ابن يعروف أنه تضمنت أعمال الصيانة في المركز الثقافي القيام بالأصباغ الداخلية والخارجية على مساحة 12,300 متر مربع وتوريد وتركيب عزل السقف الخرساني للمبنى على مساحة 2,800 متر مربع، بالإضافة إلى صيانة الجرانيت بالمدخل الرئيسي للمبنى و 54 باباً حديدياً وخشبياً في المركز، وصيانة واستبدال الأسقف المستعارة على مساحة 2.500 متر مربع، بالإضافة إلى صيانة النوافذ.

كما تضمنت الأعمال توريد وتركيب معلقات وإكسسوارات كهربائية ومكائن ستائر هوائية علاوة على استبدال بعض بلاط السيراميك والرخام والجرانيت بالأرضيات في المبنى.

وأكد مدير إدارة الأفرع أن تمت أعمال الصيانة في بعض مرافق مكتبة دبا الحصن أبرزها أعمال الأصباغ الداخلية للمبنى، ومعالجة أعمال القصارة وتسرب المياه والرطوبة وأعمال الأصباغ الخارجية للمبنى وأعمال عزل السقف الخرساني للمبنى وصيانة الجرانيت بالمدخل الرئيسي ومعالجة أعمال تسرب المياه في السرداب، إضافة إلى بعض الأعمال الخاصة بالأبواب.

وتقوم دائرة الأشغال بمشاريع صيانة المباني الحكومية في الإمارة التي تتنوع بين الصيانة الشاملة للأعمال المدنية والإلكتروميكانيكية، والصيانة الطارئة، والصيانة الوقائية، وإعادة تأهيل المباني الحكومية، واستبدال الأصول التالفة، والصيانة التشغيلية والتي تشرف الدائرة فيها على صيانة ما يفوق 361 من المباني الحكومية.