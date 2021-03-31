شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الدفعة الثانية من المرشحين لمسابقة دبي الدولية للقرآن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



اختتمت لجنة التحكيم المبدئية ،التي شكلتها اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، اختباراتها للدفعة الثانية من المتسابقين المتقدمين لتمثيل بلدانهم في الدورة الـ 24 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم التي أطلق عليها دورة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وتنطلق فعالياتها ابتداءً من 14 إبريل المقبل في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وكانت اللجنة قد بدأت أولى الاختبارات يوم الأحد الماضي بمشاركة عدد من المرشحين الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل الدول التي ينتمون لها، وقال محمد الحمادي المكلف بمهام وحدة المسابقات بالجائزة إن إجراء هذه الاختبارات المبدئية سيتواصل تباعاً، وتهدف الاختبارات إلى التأكد من درجة الحفظ والتجويد لدى المتسابقين، تمهيداً لاعتمادهم بشكل نهائي لخوض المنافسة خلال رمضان المقبل، كما تقدم الحمادي بالشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم المبدئية لحرصها على اختيار أفضل المرشحين للمسابقة، وذلك لأن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم تمتاز بالسمعة المتميزة والكفاءة وتعتبر واحدة من أكبر المسابقات القرآنية العالمية وتحظى بمتابعة واسعة، وإن جميع الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة تترقب وباهتمام بالغ المشاركة فيها والفوز بالمراكز المتقدمة.

وستواصل تباعاً إجراء هذه الاختبارات تمهيداً لإعداد القائمة النهائية للمرشحين الذين اجتازوا الاختبار المبدئي وتقديمها للجنة المنظمة الجائزة لاعتمادها بصفة رسمية.