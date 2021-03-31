شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة سنغافورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم جمال عبد الله السويدي أمس أوراق اعتماده إلى حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة، سفيراً للدولة لدى سنغافورة، وذلك خلال اللقاء الذي عقد في قصر الرئاسة.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيسة حليمة يعقوب وتمنياتهم لبلادها وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبها، حمّلت الرئيسة يعقوب السفير تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء.

وتمنّت للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

إلى ذلك أعرب جمال السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.



(وام)