شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ناعيا كمال الجنزورى: كان نموذجا فى البذل والعطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب إرادة جيل، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.

وقال الحزب في نعيه: "فقدنا رجلا كبيرا عمل حتى آخر نفس في حياته من أجل خدمة بلاده والارتقاء بوطنه، ولم يدخر أي جهدا في حب مصر، وكان نموذجاً في البذل والعطاء كما أنه كان يعمل في صمت، فنعزي أنفسنا جميعا بخالص الحزن وعميق الآسى لوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى صباح اليوم وندعو الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وقد ولد الدكتور كمال الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.

وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 ، حتى تم تعينه مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013.