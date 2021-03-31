إلغاء حركة سيارات "الكبود" بطريق كيما والصداقة القديمة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، إلغاء حركة سير سيارات البيك آب (الكبود) واستبدالها بميكروباص حديثة، بداية من أول أبريل ٢٠٢١ على 4 خطوط سير هي "كيما والشلال والصداقة القديمة والمنطقة الصناعية بالعلاقي"، وذلك كمرحلة ثالثة تضم 190 سيارة.

وأكد المحافظ، أنه بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات وبنك التنمية والائتمان الزراعي، جرى توفير فرص تمويل لعمليات الإحلال والتجديد لسيارات الكبود القديمة بسيارات ميكروباص حديثة، بنفس أرقام اللوحات المعدنية، وفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية، وبمقدم يتراوح بين 25% إلى 35% من قيمة السيارة.

وأوضح محافظ أسوان بأنه بعد عملية الإحلال سيكون لسيارات الميكروباص الحديثة الأولوية للعمل على نفس الخطوط، وسيحدد لها لون موحد باستيكر طبقًا لخط السير لتحقيق الانضباط المروري، والقضاء على المواقف العشوائية.