جامعة أسيوط: تخفيض ساعات حضور الطلاب في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، تخفيض عدد ساعات الحضور للطلاب بمختلف الكليات خلال شهر رمضان إلى 50% والاعتماد في نسبة 50% الباقية على الحضور "أون لاين".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة عن شهر مارس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة إلزام كافة أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية المعلنة، والحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.