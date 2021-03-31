الجائحة تقف عقبة أمام أغنية مغربية لليمنية بلقيس

جدة - عبدالحي حسين - تقف الظروف التي فرضتها الجائحة، عقبة، أمام إصدار الفنانة اليمنية بلقيس، لـ”كليب” أغنية مغربية جديدة، تضيفها إلى قائمة أعمالها المغربية.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أن بلقيس وفريق عملها، ينتظرون تحسن الوضع من أجل الشروع في تصوير “الكليب” بفرنسا، وهو ما يستحيل حاليا نظرا للوضع الوبائي في باريس.

ويعتبر عمل بلقيس المغربي، المرتقب، ثاني تجربة لها مع كاتب الكلمات مروان أصيل، وعبد الرفيع العبديوي.

يذكر أن بلقيس سبق أن قدمت أغنيتين مغربيتين حققتا نجاحا على مستوى الأرقام؛ هما “تعالي تشوف” و”الحياة حلوة”.