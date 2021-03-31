الفنانة عائشة ماهماه تنتقد طريقة معاملة المسنين بالمغرب

جدة - عبدالحي حسين - انتقدت الفنانة عائشة ماهماه، الطريقة التي يعامل بها المسن في المغرب والمجتمعات العربية؛ رافضة عبارة “مساكن كبرو” التي ينعتون بها.

وأشارت ماهماه في تدوينة “فايسبوكية” صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن المسن يملك كثيرا من الخبرة، يمكن الاستفادة منها حتى ولو لم يكن متعلما.

وقالت ماهماه ضمن تدوينتها :”كم يؤسفني أن يقال عنا نحن المسنين (( مساكن كبرو ))… المسن خبرة ممكن التعلم منه ولو كان جاهلا….هذا ما يحزنني في بعض الأحيان. لا احترام للمسن في مجتمعنا العربي والمغربي، خاصة إذا لم يكن غنيا”.

وأضافت ماهماه: “وهنا أسأل هل من الممكن توفير حياة كريمة لكل مسن؟ بين أهله أو في مأوى مشرف أو في المجتمع كافة؟”

وتحدثت ماهماه في تدوينتها حول نفسها، وقالت: “أنا عن نفسي أقول لكم … إيه كبرت وشرفت وهرمت، لكن ماخرفت ولم أكن كذلك، كون قلبي مشبع بالحب الحقيقي للكل، حتى لمن يكرهني، وهذه نعمة من الله أنعم بها علي ( ولهلا يحرم أحدا من الحب )”.

يذكر أن الفنانة المغربية عائشة ماهماه، أعلنت سابقا حضورها في رمضان القادم، من خلال مسلسل جديد، يعرض عبر القناة الأولى، بعنوان “نصف القمر”.