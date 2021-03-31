الاتحاد الاوربي لكرة القدم يتجه نحو زيادة أعداد الجماهير في بطولة أوروبا القادمة

جدة - عبدالحي حسين - يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ،نحو إلغاء الحد الأقصى الذي يفرضه على عدد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات (30 في المائة من سعة الملاعب)، للسماح بحشود أكبر في مباريات بطولة أوروبا في يونيو المقبل.

ويدرس اليويفا، غدا الأربعاء، المقترح الخاص بالسماح بإجراء 5 تغييرات في بطولتي الأمم الأوروبية المقبلة، والمرحلة النهائية من دوري الأمم 2021، فضلا عن تحديد مصير حضور الجماهير للمباريات التي ينظمها.

وستناقش اللجنة التنفيذية، مصير بطولات الأندية بداية من موسم 2024، رغم أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن مسبقا أنه سيتخذ القرار النهائي بشأن هذا الصدد في اجتماعه القادم المزمع في 18 أبريل المقبل.

كما أعلن اليويفا أن جدول أعمال اجتماع الأربعاء سيتضمن أيضا الموافقة على نظام اختيار المنتخبات التي ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 21 سنة في 2022.

وألمحت السلطات الروسية والإنجليزية، إلى السماح بحضور عدد أكبر من الجماهير في مباريات ببطولة أوروبا في سان بترسبرغ، وملعب ويمبلي في لندن.

ويتابع اليويفا كذلك الإجراءات التي تتخذها حكومات أخرى، للسماح بحضور جماهيري أكبر إذا كان ذلك ممكنا.

ومن المحتمل أن يترك الاتحاد الأوروبي للسلطات المحلية في كل بلد، قرار تحديد الزيادة المطلوبة في كل ملعب.