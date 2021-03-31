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في تقرير جديد.. واشنطن تدرج الأقاليم الجنوبية ضمن مناطق سيادة المملكة

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أجرت وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن تقرير جديد، تغييرا مهما في توصيفها للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أدرجتها ضمن مناطق سيادة المغرب.

وأدرجت وزارة الخارجية في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2020، الذي صدر، اليوم الثلاثاء، الأقاليم الجنوبية للمغرب، ضمن مناطق سيادة المملكة، بعدما ظلت في نسخ السابقة تضع الصحراء كإقليم منفصل.

وأكد التغيير، الإيجابي، السالف الذكر اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، المتمثل في احتفاظه بمواقف سلفه، دونالد ترامب، الذي وقع نهاية ولايته على مرسوم رئاسي، يقضي باعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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