في تقرير جديد.. واشنطن تدرج الأقاليم الجنوبية ضمن مناطق سيادة المملكة

جدة - عبدالحي حسين - أجرت وزارة الخارجية الأمريكية، ضمن تقرير جديد، تغييرا مهما في توصيفها للأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أدرجتها ضمن مناطق سيادة المغرب.

وأدرجت وزارة الخارجية في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2020، الذي صدر، اليوم الثلاثاء، الأقاليم الجنوبية للمغرب، ضمن مناطق سيادة المملكة، بعدما ظلت في نسخ السابقة تضع الصحراء كإقليم منفصل.

وأكد التغيير، الإيجابي، السالف الذكر اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، المتمثل في احتفاظه بمواقف سلفه، دونالد ترامب، الذي وقع نهاية ولايته على مرسوم رئاسي، يقضي باعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء.