أستراليا تكشف عن خطة لإنتاج صواريخ موجهة على أراضيها

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

كشفت أستراليا عن خطة، اليوم الأربعاء، للدخول في شراكة مع شركة عالمية لتصنيع الأسلحة وإنتاج الصواريخ الموجهة الخاصة بها بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.



وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون إطلاق مشروع سيادي للأسلحة الموجهة بقيمة مليار دولار أسترالي (760 مليون دولار أمريكي).

وقال مكتب موريسون في بيان إن ذلك سيدعم تصنيع الصواريخ والأسلحة الموجهة للجيش الأسترالي.

وتبحث وزارة الدفاع الأسترالية عن شريك صناعي لتشغيل منشأة جديدة لتصنيع الأسلحة نيابة عن الحكومة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هناك منافسة بين شركات "رايثيون أستراليا" و"لوكهيد مارتن أستراليا" و"كونسبرج" و"بي إيه إي سيستمز أستراليا".

وقال موريسون إنه من الضروري إنشاء "قدرة سيادية على الأراضي الأسترالية" للحفاظ على سلامة الأستراليين".

وذكر وزير الدفاع بيتر داتون أن أستراليا ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن تلك المبادرة.

وربما تبلغ قيمة المشروع الجديد 40 مليار دولار أسترالي في الإنتاج المحلي والتصدير على مدى العقدين المقبلين، وفقا لما ذكرته ميليسا برايس، وزيرة الصناعة الدفاعية.