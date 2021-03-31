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اليمن: نقف مع مصر في سعيها لايجاد حل عادل لملف سد النهضة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

 

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".. مؤكدة على أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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