- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نقف مع مصر في سعيها لايجاد حل عادل لملف سد النهضة والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021
أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".. مؤكدة على أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي.