وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".. مؤكدة على أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

أعربت الحكومة اليمنية عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: نقف مع مصر في سعيها لايجاد حل عادل لملف سد النهضة والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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