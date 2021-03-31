انفجار يضرب مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

ضرب انفجار مدينة عفرين السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، شمال غربي حلب، دون معرفة حجم الخسائر على الفور.



ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة استهدفت سيارة بحي المحمودية قرب أحد المساجد (وسط عفرين).

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المرصد السوري عن اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا ومنشقين عنها بالأسلحة الثقيلة في ريف عفرين أوقعت قتلى وجرحى.

ويعد هذا رابع انفجار يستهدف القوات التركية والفصائل الموالية لها في سوريا خلال أسبوعين.

والأسبوع الماضي، كشف المرصد عن وقوع انفجار بعبوة ناسفة في محافظة إدلب، أثناء مرور عربة عسكرية تركية بالمنطقة، سبقه انفجاران في ذات المحافظة، يومي 13 و15 من الشهر الجاري.