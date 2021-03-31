واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في ماينمار بالمغادرة

محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

أعلنت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ماينمار بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّها وبعد أن "أذنت في 14 فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم (...) فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة".