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واشنطن تأمر دبلوماسييها غير الأساسيين في ماينمار بالمغادرة

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محمد الفلاح - الأربعاء 31 مارس 2021

أعلنت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء أنّها أمرت دبلوماسييها غير الأساسيين في ماينمار بالمغادرة، في خطوة تأتي بعد مقتل أكثر من 500 مدني بأيدي قوات الأمن في هذا البلد منذ بدأت الاحتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّها وبعد أن "أذنت في 14 فبراير بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم (...) فإنّها اليوم تأمرهم بالمغادرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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