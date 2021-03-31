شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن تخصص 49.5 مليون دولار لمكافحة العنف ضد الآسيويين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن مجموعة إجراءات ردا على العنف المتزايد تجاه الآسيويين بما في ذلك تخصيص 49.5 مليون دولار من صناديق تخفيف آثار كوفيد-19 للبرامج المجتمعية الأمريكية التي تساعد الضحايا.

وقال مسؤولو البيت الأبيض في بيان إن وزارة العدل تركز أيضا على ارتفاع عدد جرائم الكراهية الموجهة ضد الأمريكيين من أصول آسيوية.

وكتب بايدن على تويتر "لا يمكننا الصمت إزاء العنف المتزايد ضد الأمريكيين الآسيويين" وأضاف "هذه الهجمات خاطئة وغير أمريكية ويجب وقفها".

تأتي هذه الإجراءات بعد إطلاق نار في أتلانتا هذا الشهر أدى لمقتل ثمانية بينهم ست نساء أمريكيات من أصول آسيوية