شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قتلى في هجوم مسلح بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين فى حادثين منفصلين بإقليمى كابيسا وسارى بول، ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الشرطة، شايق شوريش، قوله إن خوجة عتيق الله، عضو إدارة الأمن الوطنى فى إقليم كابيسا، وابن عمه قتلا فى هجوم شنه مسلحون مجهولون فى المنطقة، فيما تم فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

من ناحية أخرى، لقى اثنان من أفراد الجيش مصرعهما وأصيب اثنان آخران اثر انفجار سيارتهم بعد مرورها على قنبلة مزروعة على جانب الطريق فى باقليم ساري بول.