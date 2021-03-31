القبض على ثلاثة متهمين بالقتل وآخر بالخطف في العاصمة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مفارز المديرية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بجرائم قتل في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادتين (٤٠٦ ، ٤٠٥) من قانون العقوبات".واضاف البيان ان " المفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب القت القبض على متهم لقيامه بعملية خطف".

وبين أن "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات بوجود حادث خطف، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم، حيث دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفه وفق المادة ٤٢١ ق.ع".

