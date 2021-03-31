انت الان تتابع خبر القائد العام للقوات المسلحة يكلف البياتي بمهام جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الفريق الركن محمد البياتي بمهام جديدة إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام.
وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام".
يذكر أن الفريق البياتي من الضباط الأكفاء، وهو خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.
يذكر أن الفريق البياتي من الضباط الأكفاء، وهو خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.