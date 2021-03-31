القائد العام للقوات المسلحة يكلف البياتي بمهام جديدة

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "القائد العام للقوات المسلحة كلف الفريق الركن محمد البياتي بمهام معاون رئيس اركان الجيش للإدارة، إضافة لمهام السكرتير الشخصي للقائد العام".

يذكر أن الفريق البياتي من الضباط الأكفاء، وهو خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.

