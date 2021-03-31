انت الان تتابع خبر الزراعة تكشف عن رغبة شركات عالمية باستثمار الاراضي الصحراوية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن دخول شركات عالمية من بينها صينية على خط المفاوضات لاستثمار الأراضي الصحراوية في البلاد.