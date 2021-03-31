نائب الكوكايين.. فضيحة جديدة لحزب أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

فضيحة جديدة تهز أركان حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بطلها هذه المرة "نائب الكوكايين" المنتشي داخل سيارته.

فمنذ أيام، تتعالى الأصوات لدى الأوساط الحزبية والشعبية، منتقدة تقاعس السلطات الرسمية عن محاسبة سكرتير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية كورشاد إيفات أوغلو.

ردود فعل ما زال صداها يدوي في أنحاء تركيا، بعد نشر فيديو يظهر فيه كورشاد إيفات أوغلو، وهو يتعاطى المخدرات في سيارته.

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وفي إطار التفاعل الذي رصدته ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد النائب عن حزب العمال التركي، باريش أتاي، تعامل الحزب الحاكم مع هذه الفضيحة.وردا على موقف وزير الداخلية سليمان صويلو، بشأن ما حدث مع إيفات أوغلو، واعتباره الأمر "تسييسا للقضية"، قال باريش أتاي: "لأن القضية سياسية، ستتم محاسبتكم على هذا الثراء، صويلو وحزب العدالة والتنمية يريدان إغلاق هذه القضية".

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وفي محاولة منها لامتصاص غضب الشارع، زعمت السلطات الرسمية في بادئ الأمر، أن سكرتير نائب الحزب الحاكم كان يتعاطى مسحوق السكر كنوع من أنواع الدعابة وليس مخدر الكوكايين، قبل توقيفه ومن ثم إطلاق سراحه بشرط المراقبة القضائية ومنعه من السفر للخارج.



وفيما بدا وكأنه كشف حساب لسكرتير نائب الحزب الحاكم، نشر البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي، قورسال تكين، قائمة تضم أفخم السيارات التي يمتلكها إيفات أوغلو، والتي تقدر بمليون دولار أمريكي.

