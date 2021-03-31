إطلاق نار كثيف قرب مقر رئاسة النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد شهود عيان بسماع دوي "إطلاق نار كثيف" من بينه ما هو ناتج عن استخدام "أسلحة ثقيلة" ليلا قرب مقر الرئاسة في النيجر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أحد سكان حي بلاتو في عاصمة النيجر، حيث يوجد مقر الرئاسة ومكاتبها قوله إنه في "حوالي الساعة 3,00 (02,00 تغ) سمعنا إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستمر 15 دقيقة".

وتابع: "تبعه إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة وتوقف لاحقا".

وقال شاهد آخر إن "النيران استمرت حوالي 20 دقيقة".

ولم ترد أي تفاصيل فورية عن الحادث.

وتعاني النيجر من أنشطة جماعات إرهابية ومنذ مطلع العام الجاري تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف مدنيّين في البلاد حيث قُتل أكثر من 300 شخص في عمليات استهدفت قرى ومخيّمات غربي البلاد على الحدود مع مالي.