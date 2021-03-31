شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد التزامها بالتعاون مع الدول الإفريقية خلال عضويتها في مجلس الأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك- وام

اجتمعت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع المندوبين الدائمين للدول الإفريقية لدى الأمم المتحدة لتقديم لمحة عامة عن أهداف عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، حيث شكل الاجتماع عنصراً بالغ الأهمية في مجال تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والدول الإفريقية على نطاق أوسع.

وشارك في الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

وسلطت الهاشمي الضوء على علاقة دولة الإمارات التاريخية بالقارة الإفريقية، قائلة: «سعت الإمارات منذ تأسيسها قبل 49 عاماً إلى تعزيز العلاقات السياسية وتقوية التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، حيث تجسدت هذه العلاقة القوية بين الإمارات والمنطقة الإفريقية في شراكاتنا المختلفة ومشاريعنا التنموية».

وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون مع الدول الإفريقية خلال مداولات مجلس الأمن، باعتبار أن القضايا الإفريقية تشكل غالبية جدول أعمال المجلس.

كما قدمت عرضاً عن الركائز الأربع لحملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن، والتي تشمل السعي لضمان السلام، والتحفيز على الابتكار، وتعزيز الشمولية، وبناء القدرة على الصمود، واستشهدت بطرق ملموسة للتعاون مع الدول الإفريقية في هذه المجالات، مُسلطةً الضوء على الأهمية التي توليها الإمارات للتعاون الإقليمي وضمان عمل مجلس الأمن بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى المنظمات الأخرى في إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الإمارات مرشحة للمقعد العربي في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 وسيتم عقد الانتخابات في 11 يونيو 2021، وقد حصلت الدولة على تزكية جامعة الدول العربية في 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ عام 2020، كما سبق لها أن شغلت عضوية مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.