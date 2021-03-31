شكرا لقرائتكم خبر عن «ديليفيرو» تخسر 3 مليارات دولار من قيمتها عند الإدراج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت أسهم «ديليفيرو» Deliveroo بحدة في أول ظهور للشركة البريطانية لتوصيل الطعام في سوق الأوراق المالية الأربعاء، حيث تواجه الشركة ضغوطًا من كبار المستثمرين والنقابات العمالية بشأن حقوق العمال.

وشهدت ديليفيرو، المدعومة من «أمازون»، انخفاض أسهمها بنحو 30% في الصفقات المبكرة مقارنة بسعر الإصدار.

وقامت الشركة بتسعير أسهمها عند 3.90 جنيه إسترليني (5.36 دولار أمريكي) يوم الثلاثاء، مما منحها القيمة السوقية البالغة 7.59 مليار جنيه إسترليني (حوالي 10.4 مليار دولار)، والتي تقع في نهاية النطاق المستهدف للاكتتاب العام الأولي.

لكن سعر سهم الشركة انخفض إلى حوالي 2.73 جنيه إسترليني مع بدء تداول الأسهم بشروط. وبالتالي تكون الشركة قد خسرت حوالي 3 مليارات دولار من القيمة السوقية.

بدأ تداول أسهم الشركة تحت رمز «ROO» في الساعة 8 صباحا بتوقيت لندن. ومع ذلك، لن يتمكن مستثمرو التجزئة من تداول أسهم «ديليفيرو» حتى تنتهي التعاملات المشروطة في 7 أبريل.

ويعد عرض الاكتتاب العام للشركة الأكبر في المملكة المتحدة منذ أن جمعت شركة التجارة الإلكترونية «ذا هت جروب» 1.88 مليار جنيه إسترليني في سبتمبر الماضي. من حيث القيمة السوقية، يعد هذا أكبر اكتتاب عام يتم إجراؤه في لندن منذ طرح شركة جلينكور للاكتتاب العام منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

قالت بنوك تعمل في صفقة طرح شركة توصيل الطعام ديليفرو الثلاثاء إن الشركة ستسعر الطرح العام الأولي عند 390 بنسا للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق الأسعار المشار إليه سابقا. وقال مديرو الدفاتر إنه جرى تغطية الإدراج عدة مرات.

وقال متحدث باسم ديليفرو «نظرا لظروف السوق العالمية المتقلبة فيما يتعلق بالطروح العامة الأولية، فإن ديليفرو تختار التسعير بمسؤولية وعند نقطة دخول تعزز القيمة في الأمد الطويل للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد».

إدراج الشركة التي أسسها رئيسها ويليام شو في عام 2013، هو أكبر طرح عام أولي في لندن منذ طرح شركة جلينكور في مايو 2011.

وقال مستثمرون كبار بينهم أبردين ستاندرد لايف وأفيفا وليجال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت وإم أند جي إنهم سيتخلون عن المشاركة في الصفقة في ظل انتقادات تتعلق بحقوق العاملين بالشركة. وشكك بعضهم فيما إذا كان بمقدور الشركة التي تتكبد خسائر تبرير تقييمها.

الأسهم الأوروبية

وحوم مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا حول الخط الثابت في التعاملات المبكرة، حيث ارتفعت الاتصالات بنسبة 0.4% بينما تراجعت البنوك بنسبة 0.3%.

ويراقب المستثمرون في أوروبا بيانات التضخم الأخيرة من منطقة اليورو في مارس وبيانات البطالة الألمانية، والتي ستكون مؤشرات جيدة على صحة اقتصاد المنطقة حيث تمدد العديد من الدول أو تعيد إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا. يأتي الافتتاح المختلط للأسواق الأوروبية حيث أظهرت الأسواق الأخرى اتجاهًا باهتًا مماثلًا خلال الليل.

الأسهم اليابانية

وفي طوكيو نزلت الأسهم اليابانية، الأربعاء إذ باع المستثمرون أسهم الشركات المالية في ظل الضبابية المتزايدة إزاء تبعات انهيار صندوق التحوط أركيجوس كابيتال ومقره نيويورك.

ونزل المؤشر نيكاي 0.86 بالمئة إلى 29178.80 نقطة بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.21 بالمئة إلى 1954.00 نقطة.

ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.87 بالمئة. وأعلن البنك بعد إغلاق السوق الثلاثاء أنه قد يُمنى بخسائر 300 مليون دولار تقريبا في وحدة أوروبية تابعة له مرتبطة بعميل أمريكي لم يسمه.

ويأتي التحذير من خسائر بعد يوم من صدمة عملاء نومورا هولدينجز بسبب تحذير مماثل من خسارة محتملة ملياري دولار من عميل أمريكي واحد. ونزل سهم نومورا 2.9 بالمئة ليتكبد خسائر لليوم الثالث على التوالي.

وخسر المؤشر الفرعي للبنوك على توبكس 3.2 بالمئة وهو أكبر تراجع في أسبوع، كما نزل المؤشر الفرعي لشركات السمسرة 2.1 بالمئة. وتراجع سهم هيتاتشي 7.30 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكاي أن الشركة تعتزم شراء شركة برمجيات أمريكية مقابل 9.6 مليار دولار. وأكدت هيتاتشي الاستحواذ بعد إغلاق السوق. وعلى الجانب الإيجابي، صعد سهم تويوتا موتور 3.04 بالمئة مع تراجع الين لأقل مستوى في عام مقابل الدولار الأمريكي مما عزز أسهم شركات التصدير الكبيرة. (وكالات)