أميركا تخشى موجة رابعة لـ"كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - تخشى الولايات المتحدة الأميركية من موجة رابعة لفيروس كورونا. فمع تزايد عدد الإصابات في الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 12 في المائة، حذرت مديرة مراكز مكافحة الأوبئة روشيل والنسكي من موجة رابعة تواجه الأميركيين، قائلة: «لدينا كثير من الأسباب لنتطلع قدماً ونكون متفائلين. لكني حالياً خائفة. فنحن لا نتمتع برفاهية عدم التصرف وعلينا بالعمل معا للحؤول دون حصول موجة رابعة والحفاظ على صحة بلادنا».

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0 % مقارنة بنفس الوقت أمس الاثنين حتى الساعة 1455 مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت نيويورك، لتصل إلى 3ر30 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 2ر0 %.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 66ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 3ر1 % في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقت أمس، حيث بلغ إجمالي الإصابات 732 ألفا و 938 حالة.

وشهدت ولاية نيويورك أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بواقع 144 حالة وفاة.

