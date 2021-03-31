اغتيال 3 عاملات في حملة لتطعيم الأطفال بأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - اغتال مسلحون في شرق أفغانستان، الثلاثاء، ثلاث شابّات أثناء عملهن في حملة للتطعيم ضدّ شلل الأطفال، وذلك غداة إطلاق السلطات حملة للتطعيم ضدّ المرض في جميع أنحاء البلاد.

واغتيلت الشابّات الثلاث بالرصاص في هجومين منفصلين في جلال آباد، المدينة الواقعة في شرق أفغانستان والتي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم.

وأكّد مسؤول في مكتب حاكم ولاية ننغرهار، وعاصمتها جلال آباد، اغتيال العاملات الثلاث.

وقال الحاج مقبول "لقد قتلها مسلّحون بالرصاص هذا الصباح بينما كانت تقوم بتلقيح الأطفال".

وقال مزارع يدعى سيف الله، إنّه شاهد عملية اغتيال الشابتين الأخريين أثناء حصولها.

وأضاف أنّ "الشابتين توقفتا أمام أحد المنازل وطرقتا الباب. كانتا تحملان مجموعة من اللوازم والأوراق الطبية، وعتندها اقترب منهما المسلّحون وأطلقوا النار عليهما ثم لاذوا بالفرار".

وأدان روس ويلسون القائم بالأعمال الأميركي في كابول روس ويلسون اغتيال الشابات الثلاث.

وكتب ويلسون في تغريدة على تويتر أنّ "مثل هذه الهجمات تمثّل إهانة مباشرة لحلم الأفغان بحياة أفضل لأطفالهم".

من جهتها دعت منظمة العفو الدولية "السلطات الأفغانية إلى التحقيق الفوري في هذا العمل العنيف الذي لا معنى له وإحالة مرتكبيه أمام العدالة".

وبحسب المتحدّث الرسمي باسم وزارة الصحّة فإن حملة التطعيم توقّفت مؤقتاً في الولاية.