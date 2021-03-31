الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: الحوثيون وفروا ملاذات آمنة للقاعدة وداعش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 09:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

استلمت رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة الأميركية لندا توماس غرينفيلد، وهي رئيسة مجلس الأمن لشهر آذار، الأربعاء تقريرا من الحكومة اليمنية عبر بعثتها في الأمم المتحدة، موجهة إليها وإلى أعضاء مجلس الأمن.

التقرير أعدته الحكومة الشرعية اليمنية، بهدف إثبات العلاقة والتعاون بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة في اليمن.

واضاف التقرير أن ميليشيا الحوثي أفرجت عن 252 سجينا من عناصر القاعدة، كما أفرجوا عن أحد مخططي الهجوم على السفينة “يو اس اس كول”، مشير إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن عمليات صورية، وأن 55 من

كما أشار إلى أن القاعدة أخلت عدة مناطق وسلمتها للحوثيين للاتفاف على الجيش، وأن عناصر من داعش قاتلت في صفوف الحوثيين، وأن الجيش الوطني أسر عناصر من القاعدة قاتلوا مع الحوثيين.

وأشار التقرير، المدعم بالصور والجداول، إلى أن تلك العلاقة الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك، وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن ومحيطها الإقليمي، وخطوط الملاحة الدولية، بصورة تحتم على المجتمع الدولي الرافع لراية الحرب على الإرهاب، وفقا للرسالة اليمنية، أن يضطلع بمسؤولياته لدعم الحكومة الشرعية في مواجهة هذه المليشيات الحوثٌية والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

الرسالة، المؤرخة بتاريخ الثلاثاء 30 آذار، حملت التقرير بثلاثة لغات العربية والانجليزية والفرنسية، مكونا من 21 صفحة، ومدعما بالجداول والصور، وذلك بحسب “العربية”.