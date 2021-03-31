شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. كورونا يتراجع في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 53480 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في تراجع لليوم الثاني على التوالي.

وكانت الوفيات عند أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر كانون الأول، بحسب إحصاء رويترز. وقالت الوزارة إنها سجلت 354 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 162468.

وزادت الإصابات في الهند هذا الشهر. ورصدت معظم الإصابات في ولاية مهاراشترا، أغنى الولايات الهندية.

وسجلت البلاد ما يربو على 12 مليون إصابة منذ بدء الجائحة العام الماضي لتصبح ثالث أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.