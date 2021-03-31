شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تطلق مشروعا سياديا للأسلحة الموجهة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أستراليا اليوم الأربعاء، عن خطة للدخول في شراكة مع شركة عالمية لتصنيع الأسلحة، وإنتاج الصواريخ الموجهة الخاصة بها، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وأعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون، إطلاق مشروع سيادي للأسلحة الموجهة بقيمة مليار دولار أسترالي (760 مليون دولار أمريكي).

وقال مكتب موريسون في بيان، إن ذلك سيدعم تصنيع الصواريخ، والأسلحة الموجهة للجيش الأسترالي، فيما تبحث وزارة الدفاع الأسترالية عن شريك صناعي لتشغيل منشأة جديدة لتصنيع الأسلحة نيابة عن الحكومة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن هناك منافسة بين شركات "رايثيون أستراليا" و"لوكهيد مارتن أستراليا" و"كونسبرج" و"بي إيه إي سيستمز أستراليا"، بينما أوضح "موريسون" إنه من الضروري إنشاء "قدرة سيادية على الأراضي الأسترالية" للحفاظ على سلامة الأستراليين".

وقال وزير الدفاع بيتر داتون، إن أستراليا ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة بشأن تلك المبادرة، لافتا إلى أنه ربما تبلغ قيمة المشروع الجديد 40 مليار دولار أسترالي في الإنتاج المحلي والتصدير على مدى العقدين المقبلين، وفقا لما ذكرته ميليسا برايس، وزيرة الصناعة الدفاعية.