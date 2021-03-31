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الصين تطلق قمرا صناعيا يرصد تفاصيل الأرض

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الدمام - شريف احمد - أفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن بكين أرسلت قمرًا صناعيًا جديدًا إلى الفضاء، لرصد الأرض، من مركز جيوتشيوان، لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين في الساعة 6:45 صباحًا يوم الأربعاء (بتوقيت بكين).

وأطلق القمر الصناعي Gaofen-12 02، على متن صاروخ Long March-4C ودخل مداره المخطط بنجاح.

وأوضحت الوكالة أن القمر الصناعي، سيستخدم في مسوحات الأراضي، والتخطيط الحضري وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، بالإضافة إلى الإغاثة في حالات الكوارث.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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