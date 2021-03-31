وزير الشباب يبحث مع التطبيعية جهود استضافة خليجي 25 في البصرة

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ، آخر المستجدات التي تتعلق بتكثيف الجهود لاستضافة البصرة لخليجي 25.





من جانبه قَدمَ "بنيان" شكرهُ للحكومةِ العراقية ووزارة الشباب والرياضة، مُثمّناً "حرص الوزير درجال بالإطلاع على التفاصيل وتذليله الصعاب التي تعترض ملف خليجي البصرة 25، على الرغمِ من الظرف الصحي الذي يمر به". جاء ذلك خلال استقبال الوزير، لرئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة أياد بنيان وأمينها العام محمد فرحان، حيث ذكر بيان لاعلام الوزارة الذي ورد للسومرية نيوز، ان "الطرفين ناقشا استقبال وفد الاتحاد الخليجي، الذي سيزور العراق يوم الأحد المقبل، لتفقد المنشآت الرياضية والخدمية في البصرة، مشيرا الى ان "الوزير درجال ثَمَّنَ مواقف الدول الخليجية الشقيقة الداعمة للعراق وما أقدمت عليه الشقيقة قطر من موقفٍ مشرّفٍ يحمل دلالات كبيرة جداً، موجهاً "بتكثيف الاتصالات مع البلدان الداعمة للعراق في الخليج لحسمِ ملف البصرة ."من جانبه قَدمَ "بنيان" شكرهُ للحكومةِ العراقية ووزارة الشباب والرياضة، مُثمّناً "حرص الوزير درجال بالإطلاع على التفاصيل وتذليله الصعاب التي تعترض ملف خليجي البصرة 25، على الرغمِ من الظرف الصحي الذي يمر به".