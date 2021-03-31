التربية تعتزم اصدار تعليمات عن آلية دوام المدارس خلال الفصل الثاني

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون في تصريحات تابعتها الخليج 365، إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة إصدار الضوابط الخاصة بالدوام لما بعد امتحانات نصف بعد إجراء تقييم للامتحانات".

واضاف، أن "هناك تعليمات ستعلن لتوجه بها الإدارات المدرسية بأن يكون الدوام اما تفاعلياً ليوم أو يومين بالمدرسة او الكترونيا بالنسبة لنهاية الكورس الأول أو ما بعد نصف السنة"، مؤكداً أن "القرار بهذا الشأن لم يحسم حتى الان".

