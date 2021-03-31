انت الان تتابع خبر تركيا تعرض على اسرائيل اعادة سفيرها في تل ابيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، التي تعتبر لسان حال نتنياهو، إنها حصلت على تأكيدات على هذه المعلومات أيضا من مصادر تركية.
وقالت في عددها الاخير إن الرسالة التركية أبلغت لـ"إسرائيل" ولكن إسرائيل تمتعض من تجاهل أنقرة نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين، وهي طلب طرد قادة بارزين للجناح العسكري لحركة حماس على الأراضي التركية، الذين يقومون بمحاولات لتنظيم عمليات ضد تل أبيب من الضفة الغربية.
وجاء في تقرير الصحيفة الصهيونية، أنه بعد أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين، غيرت تركيا من سياساتها الخارجية تجاه المنطقة بصفة عامة، وأن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، عبر بنفسه عن ذلك حينما صرح في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي قائلا: "تركيا تريد تحسين العلاقات مع إسرائيل، والتعاون الاستخباراتي بيننا وبين إسرائيل مستمر".
وقالت في عددها الاخير إن الرسالة التركية أبلغت لـ"إسرائيل" ولكن إسرائيل تمتعض من تجاهل أنقرة نقطة الخلاف الأساسية بين الجانبين، وهي طلب طرد قادة بارزين للجناح العسكري لحركة حماس على الأراضي التركية، الذين يقومون بمحاولات لتنظيم عمليات ضد تل أبيب من الضفة الغربية.
وجاء في تقرير الصحيفة الصهيونية، أنه بعد أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين، غيرت تركيا من سياساتها الخارجية تجاه المنطقة بصفة عامة، وأن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، عبر بنفسه عن ذلك حينما صرح في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي قائلا: "تركيا تريد تحسين العلاقات مع إسرائيل، والتعاون الاستخباراتي بيننا وبين إسرائيل مستمر".