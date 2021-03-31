انت الان تتابع خبر موقف محرج لـ'محمد صلاح' أمام جماهير ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان صلاح قد تعرض لموقف محرج بعد نهاية اللقاء، حيث اندفع نحوه عدد من المشجعين الذين تسللوا إلى أرضية ستاد القاهرة الدولي، من أجل معانقته وتقبيله والتصوير معه.

ولم يتمكن صلاح من السيطرة على الوضع مع عدد المشجعين، ما اضطره في النهاية للركض نحو الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس.



وتسبب المشهد في رد فعل غاضب من جماهير ليفربول، خوفا على تعرض صلاح لأي أذى، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا

ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن مصدر قوله: "لم يتواجد رجال الأمن التابعين للشركة الخاصة المتعاقد معها اتحاد الكرة، بسبب التعليمات بعدم التواجد أمام الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس حتى لا يحدث أي احتكاك بينهم وبين اللاعبين لتجنب انتشار فيروس كورونا".

وتابع: "ليفربول أرسل خطابًا لاتحاد الكرة قبل انطلاق المعسكر من أجل التشديد على منع الزيارات عن محمد صلاح حتى لو أفراد أسرته".



ووفقا للمصدر، أكد ليفربول في خطابه أنه "إذا تمت مخالفة ذلك سيتم اتخاذ إجراء قوي من جانبهم"، خاصة وأن الاتحاد الدولي (فيفا) يمنح الأندية حق رفض انضمام لاعبيهم للمنتخبات، في ظل الجائحة.

وكانت تقارير محلية، قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن اتحاد الكرة المصري بصدد تعيين حارس شخصي لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عقب الأزمة التي تعرض لها بعد مباراة جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا.

