مستشار رئيس الوزراء يكشف اهم الملفات التي سيبحثها الكاظمي في الرياض

ووصف مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي في تصريحات صحفية "تابعتها الخليج 365" الزيارة بأنها مهمة في ظرف استثنائي وتم الترتيب لها في الزيارات السابقة التي قام بها اعضاء الفريق الحكومي والمجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يترأسه عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي.وأضاف علاوي أن "الزيارة ستبحث عدداً من الملفات التي تحظى باهتمام البلدين الشقيقين، من بينها سبل مواجهة الازمات الموجودة في المنطقة والتنسيق الاقتصادي ودعم خطط التنمية والاستثمار التي عرضتها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية على الشركات السعودية والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة العراقية للشركات السعودية والتوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة.

بدوره أكد سفير المملكة العربية السعودية في العراق عبد العزيز الشمري في تصريحات صحفية، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى المملكة تأتي في توقيت مهم وستجري مناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وسيجري توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات عدة.



وشدد السفير على أهمية العلاقة بين البلدين، مضيفاً أن هناك نية لزيادة المنافذ الحدودية مع العراق، وأن يعمل منفذ عرعر على مدار الساعة".

وبخصوص هدية العاهل السعودي المتمثلة بالملعب الدولي، أوضح أن "هناك اجتماعات مستمرة لاستكمال إجراءات العمل.

أما بخصوص المجلس التنسيقي بين المملكة والعراق، فقد أشار السفير إلى "تواصل الاجتماعات"، لافتاً إلى أن اجتماعاً مهما سيعقد قريباً بين رجال الأعمال من البلدين"