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حمدوك يتلقى لقاح كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، أمس، برئاسة مجلس الوزراء التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، والتشجيع على تلقي اللقاح.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، قوله: إن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر إحدى الجهات المستهدفة بالتطعيم". وتشمل أيضاً العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي، فضلاً عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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