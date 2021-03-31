شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمدوك يتلقى لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء، أمس، برئاسة مجلس الوزراء التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك في إطار الحرص على استمرارية العمل الحكومي وعدم تعطله، والتشجيع على تلقي اللقاح.



ونقلت صحيفة "السوداني" عن وزير الصحة الدكتور عمر النجيب، قوله: إن الجهاز التنفيذي للدولة يعتبر إحدى الجهات المستهدفة بالتطعيم". وتشمل أيضاً العاملين في المهن الصحية، لضمان استمرار خدمات صحية آمنة للجمهور، وقطاع المعلمين لضمان استقرار العام الدراسي، فضلاً عن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.