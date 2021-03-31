النائب أحمد فتحى: "حياة كريمة" انطلاقة جديدة للريف المصرى نحو التطور

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فتحى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ووكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد بمثابة انطلاقة جديدة للريف المصرى نحو التطور، وخطوة مهمة لخلق تنمية حقيقة للمواطنين، وتزويدهم بكافة الخدمات الأساسية من مياه ومشروعات صرف صحى ومرافق وغيرها.

وأضاف فتحى، أن المبادرة هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر فقرا واحتياجاً فى الريف، التى تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها تحقيق "حياة كريمة"، لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والتأكيد علي قدرة الدولة على تحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إلي أن حياة كريمة مشروع سيحدث نهضة ونقلة تاريخية في الحياة بالريف المصرى، تساهم في توفير الخدمات للمواطنين في الصعيد ووجه بحري، وتساهم في إخراج أجيال قادرة على بناء مصر الجديدة والحديثة بأساليب متطورة ومنتجه.

وأوضح "فتحى"، أن مشروع تطوير القرى والنجوع يؤكد أن الدولة المصرية وقياداتها حريصة على الاهتمام بكل المواطنين فى قرى مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا وحرصًا كبيرًا على أبناء مصر وتوفير كافة احتياجاتهم، وتوفير أساليب المعيشة الجيدة.