لقاء أمني مشترك بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لبحث عدة قضايا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 31 مارس 2021 07:10 صباحاً - منذ 51 دقيقة

من المقرر أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان سيجتمع، يوم الجمعة المقبل، مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي لمناقشة عدة قضايا من بينها الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ، حسب ما أعلنه البيت الأبيض .

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن سوليفان سيلتقي بالأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني شيغيرو كيتامورا ومستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي سوه هون في الأكاديمية البحرية الأميركية في أنابوليس بولاية ماريلاند.

وأطلقت كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، “نوعا جديدا من الصواريخ التكتيكية الموجهة” طورته في الآونة الأخيرة، بينما نددت الولايات المتحدة بعملية الإطلاق وحذرت من أنها تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم حينها إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للدبلوماسية مع كوريا الشمالية رغم تجاربها الصاروخية، لكنه حذر من ردود فعل إذا صعدت كوريا الشمالية الأمور.

ونددت وزارة الخارجية في وقت لاحق بإطلاق الصواريخ الباليستية ووصفتها بأنها مزعزعة للاستقرار. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهدد المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع”.