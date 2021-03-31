حكومة أردوغان ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال أسبوع

رفعت تركيا أسعار البنزين بواقع 14 قرشًا للتر، و19 قرشًا للديزل في إصرار من النظام على خنق المواطنين.

جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة".

وأشارت المصادر إلى أن التسعيرة الجديدة بدأ تطبيقها اعتبارًا من فجر أمس، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتعديل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على منتجات الوقود السائل، وأن هذه الزيادة تنعكس على أسعار محطات الوقود.

وتعتبر هذه الزيادة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد، إذ سبق أن رفعت الحكومة الجمعة الماضية، سعر لتر البنزين بواقع 22 قرشًا، والديزل بواقع 15 قرشًا

ويتراوح سعر لتر البنزين في إسطنبول بين 7.07، و7.08 ليرة، وفي إزمير 7.16، وفي العاصمة أنقرة يباع بـ7.28 ليرة.

فيما يتراوح سعر لتر الديزل في إسطنبول بين 6.43 و6.44 ليرة، وفي إزمير يبلغ 6.52، وفي أنقرة 6.64 ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها