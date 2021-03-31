شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش اليوم آليات إصلاح منظومة إعلانات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب اجتماعات لـ3 لجان نوعية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب، هذا الأسبوع والتى شهدت من بين جلساتها، الموافقة فى المجموع على كلا من مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام القطن بالقانون رقم 106 لسنة 1973 وإرسالهم لمجلس الدولة.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسة للاستمرار فى مناقشة إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفاً فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، مع إفادة اللجنة ببيان تفصيلي بإيرادات ومصروفات المحافظات من هذا القطاع لكل محافظة على حدى.

بينما تناقش لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة افريقيا، ومن المقرر أن تدرس لجنة الشئون الأفريقية فى جلسة لها، خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي ومناقشة سبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة، وحسب الجدول المعلن فسيكون ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.