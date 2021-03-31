شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 11 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 90201 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، أنها سجلت 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك صعودا من ثماني حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن من بين الحالات ست إصابات محلية، موضحة أن الصين سجلت أيضا ثماني إصابات جديدة خالية من الأعراض، صعودا من ست إصابات في اليوم السابق، فيما لا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90201 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.