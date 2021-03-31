شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أمريكية تتهم قراصنة روس بسرقة وثائق تابعة للخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن قراصنة روس سرقوا آلاف الرسائل الإلكترونية للخارجية الأميركية في عام 2020.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الرسائل المقرصنة تابعة لقسمي الشؤون الأوروبية والأوراسية، في الخارجية الأميركية.

يشار إلى أن ديسمبر الماضي، شهد حادثة من هذا النوع لوزارة التجارة الأمريكية،

حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست حينها، أن قراصنة تابعين للحكومة الروسية استهدفوا وزارة التجارة، وكذلك وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأخرى.