بعد تصريجات الرئيس السيسي .. دول عربية تعلن عن مساندتها لمصر في أزمة سد النهضة ..وإثيوبيا تواصل التعنت وتحدى المواثيق الدولية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت عدة دول عربية عن تأييدها التام لموقف مصر في أزمة سد النهضة، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحذيره من المساس بمياه مصر قائلا: محدش يقدر يأخد نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب.

وأصدرت الدول العربية بيانات أكدت فيها دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

من جانبها أعلنت السعودية أن المملكة تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، وتشدد على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا.

علي جانب أخر أعربت سلطنة عمان عن تضامنها الكامل مع مصر وشعبها وتأييدها في جهودها لحل الخلاف حول سد النهضة عبر الحوار والتفاوض.

وأعربت الحكومة اليمنية خلال بيانها عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي, مؤكدة ان الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشددت الخارجية اليمنية على "أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقًا لمبادئ القانون الدولي".

كما أعربت مملكة البحرين عن تضامنها مع ع مصر في الحفاظ على أمنها القومي وأمنها المائي، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع في الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.

في المقابل، واصلت إثيوبيا تعنتها، حيث أبلغت الخارجية الإثيوبية المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث بمضيها في الملء الثاني لسد النهضة كما هو مخطط له في يوليو المقبل.