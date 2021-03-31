بيان اليمن بشأن سد النهضة: نقف مع مصر في سعيها لايجاد حل عادل لملف سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بيانًا أعربت فيه عن وقوفها وتضامنها الكامل مع مصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وبحسب وكالة "سبأ"، أكدت الحكومة اليمنية "عن تضامنها ووقوفها مع جمهورية مصر العربية في سعيها لإيجاد حل عادل لملف سد النهضة ودعم جهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي".

وقالت الخارجية اليمنية في بيانها إن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وشددت الخارجية اليمنية على "أهمية عدم اتخاذ أية خطوات أُحادية تمس بمصالحها واستخداماتها المائية وبما يحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل ويحقق لدول حوض النيل التنمية والنمو الاقتصادي وفقًا لمبادئ القانون الدولي".