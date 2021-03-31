"النواب" يخفض قيمة استخدام مياه الصرف الزراعي لتغذية المزارع السمكية إلى 10 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة، لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة بمشروع قانون الموارد المائية والري، من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بناءً على اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (114) من مشروع القانون، والتي تنص على: "يجوز للوزارة الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من وزارتَي الصحة والبيئة على صلاحية المياه، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز مقداره خمسين ألف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويتم إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدم صلاحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتها أو لأي سبب آخر وطبقًا لتحاليل دورية معتمدة من وزارة الصحة، على أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف العامة أو الخاصة أو الآبار التي تخدم هذه المزارع ووفقًا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وتؤول حصيلة هذه المبالغ إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (111) من هذا القانون"، واقترح رشاد تخفيض هذا الرسم ليصبح 10 آلاف جنيه فقط بدلًا من 50 ألفًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.

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