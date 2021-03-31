مجلس النواب يحيل 23 اقتراحًا إلى الحكومة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، على ما انتهت إليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في جميع الاقتراحات برغبات المقدمة من الأعضاء، ووافق المجلس على إحالتها إلى الحكومة؛ لاتخاذ اللازم لما ورد فيها من توصيات.

وجاءت الاقتراحات برغبات التي أحالها مجلس النواب إلى الحكومة كالتالي :

1 . العضو محمد حمدى دسوقي، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014/2015.

2 . العضو محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم 6.

3 . العضو محمد الصمودي، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.

4 . العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو - مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

5 . العضو عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الإنترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية بمحافظة الفيوم.

6 . العضو محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

7 . العضو سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.

8 . العضو نرمين بدراوي، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر وزاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة بمحافظة الجيزة.

9 . العضو أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كاف من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول بمحافظة القاهرة.

10. العضو مارسيل سمير، بشأن تحويل كوبري المشاة القائم بعد كوبري مسطرد إلى كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة كهربائي متحرك بمنطقة المرأة المعيلة وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

11 . العضو محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية- إسكندرية الجديدة بطول نحو (8كم) مركز الجمالية- محافظة الدقهلية.

12 . العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب، حي غرب أسيوط بمحافظة أسيوط.

13 . العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة- محافظة أسيوط.

14 . العضو إبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مواقف بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

15 – العضو محمد الصمودي، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

16 . العضو علي عبد الونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين- تقسيم الخلواتي- حي البساتين بمحافظة القاهرة.

17 . العضو لطفي شحاتة، بشأن إعادة رصف الشوارع الداخلية لمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية.

18 . العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف الطرق الداخلية لمنطقة ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية.

19 . العضو عبد الله أحمد عبد الله، بشأن رصف طريق مدخل قرية أبو سنة العمومي بطول نحو (2كم) التابع لقسم قليوب بمحافظة القليوبية.

20 . العضو محمد الصمودي، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ.

21 . العضو محمد نشأت العمدة، بشأن سرعة افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي بمحافظة المنيا.

22 . العضو لطفي شحاتة، بشأن تحويل الوحدة الصحية بني شبل بمركز الزقازيق- محافظة الشرقية، إلى مركز طبي متخصص.

23 . العضو عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بمستشفى طامية المركزي بمحافظة الفيوم.​