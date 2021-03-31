استولى على 30 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على مستريح القناطر وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تفاصيل القبض على مستريح القناطر الخيرية وزوجته طبيبة علاج طبيعي، في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في مبالغ مالية تتخطى الـ30 مليون جنيه.

وتبين من التحقيقات قيام شخص بمنطقة عزبة سويلم بمنطقة باسوس مركز القناطر الخيرية وزوجته دكتورة علاج طبيعي، بالنصب والاحتيال على المواطنين في مبالغ مالية تتخطى الـ30 مليون جنيهًا بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستك وحضانات الأطفال، وبعد مطالبتهم برد المبالغ المالية المتحصل عليها بمخالفة القوانين تهرب منهم بحجة تعثر تجارتهم.

وانتقل منذ عام ونصف للسكن بأحد المناطق بحدائق 6 أكتوبر، وجرى القبض عليهم بأحد الأكمنة بقسم ثالث أكتوبر وترحيلهم إلى مركز القناطر الخيرية محل إقامتهم على ذمة القضايا.

وبالفحص أوضحت التحريات أن الزوجة جرى ضبطها منتقبة للتخفي، كما أن الزوج كان يحمل بطاقة أحد أصدقائه.

وأكدت التحريات، أن المتهم وزوجته قام بالنصب على العديد من الأشخاص بالمنطقة باستغلال معارفه وأصدقائه وجيرانه واستغلال مهنته في تجارة النحاس والخردة واستغلال لقب مهنة زوجته دكتورة علاج طبيعي، بإيهام المواطنين بتوظيف الأموال بحضانات الأطفال للنصب على العديد من المواطنين، وحرر ضدهم العديد من محاضر شيكات بدون رصيد ومحاضر نصب وتوظيف أموال.

جرى تحرير قضايا حملت أرقام 3974 إداري مركز القناطر الخيرية لسنة 2021م، و11908 جنح القناطر الخيرية لعام 2021، والقضية رقم 29355 لعام 2020، وقضايا أخرى، وتوصلت التحريات لصحة الواقعة.

كان اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود عدة بلاغات وتحرير محاضر ضد أحد الموطنين وزوجته دكتورة علاج طبيعي، يتهمونهم فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة النحاس والخردة والبلاستك وحضانات الأطفال، مقابل أرباح شهرية.​