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واشنطن تأمر بمغادرة جميع موظفيها غير الأساسيين ميانمار

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم ميانمار .

ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن ذلك يأتي "مع استمرار حملات القمع المميتة من قبل جيش البلاد".

وقال المتحدث: "اتخذت وزارة الخارجية قرارا بالسماح لمغادرة (الموظفين) من بورما (ميانمار) لأن سلامة وأمن موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم ، فضلا عن المواطنين الأمريكيين العاديين أولوية قصوى للوزارة".

وأضاف المتحدث أن السفارة "ستظل مفتوحة للجمهور وستواصل تقديم مجموعة محدودة من الخدمات القنصلية لجميع المواطنين الأمريكيين وطالبي التأشيرات."

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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