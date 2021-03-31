شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتخلى الأمم المتحدة عن إيواء الفارين من جحيم الحوثي ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وسط صمت من المنظمات الدولية، قُتل مدني وأصيب 8 آخرون، بينهم أطفال ونساء، في قصف صاروخي حوثي أمس (الثلاثاء) على مدينة مأرب ومخيم السويداء للنازحين شمال مأرب، وفقاً لمصادر طبية. وقال شهود عيان لـ«الخليج 365»، إن صاروخ المليشيا استهدف أحياء سكنية وسط المدينة، كما قصف الانقلابيون بالقذائف مخيم السويداء للنازحين شمال مأرب ما تسبب في إصابة امرأة وطفل، وسط تزايد حالات الفرار من المخيمات إلى وسط المدينة المزدحم.

وكشفت إحصاءات لمنظمات محلية يمنية أمس أن 350 أسرة نزحت من المخيمات خلال الـ24 ساعة الماضية إلى وسط مدينة مأرب بحثاً عن مأوى ومناطق آمنة. وأعلنت أسرة قبلية استئجار صالات أفراح لإيواء النازحين في ظل تخلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عن مسؤولياتها في توفير الإيواء والغذاء لمن وصفوهم بضيوف مأرب الذين سلبهم الحوثي ممتلكاتهم ومساكنهم في مختلف المحافظات وطردهم ليلاحقهم بالقذائف إلى مخيمات النزوح في صحراء مأرب. وطالبت الأسرة في منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي النازحين بالتوجه إلى صالة الروضة، ملتزمة بتوفير 3 وجبات يومياً للنازحين حتى تتمكن السلطات من ترتيب مخيم آمن لهم.

من جهة أخرى، اختطفت مليشيا الحوثي أمس الأول رئيس تحرير مجلة «المستثمر» عبدالقوي العديني من منزله في إب، وسط حملة جباية وانتهاكات للمدنيين في مدينة القاعدة.